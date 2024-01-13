SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024, 02:32 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024, 02:38

▶️ Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün acı haberi Gaziantep'e ulaştı!

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şehadet haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi.

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çatışma çıktı. Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün oldu.

Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine ilçe kaymakamı, askeri yetkililer, diğer kurum yetkilileri tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Aksaray'a şehit ateşi düştü! Şehit annesinin feryadı yürekleri dağladı
13.01.2024Cumartesi
▶️ Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın acı haberi Adıyaman’a ulaştı!
13.01.2024Cumartesi
▶️ Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un acı haberi Niğde'ye ulaştı!
13.01.2024Cumartesi
▶️ Şantiyede korkutan yangın! İşçilerin kaldığı konteynerler alevlere teslim oldu
12.01.2024Cuma
▶️ Kayseri'de 3'ü TIR 8 araçlı zincirleme trafik kazası: 1'i ağır, 5 yaralı
12.01.2024Cuma
Bunlar da Var
SON DAKİKA SSK BAĞKUR EMEKLİ HABERİ: Emekliye ZAM çalışması haftaya kabineye geliyor! Kabine emekliye ek zammı görüşecek! 02:00
Kabine emekliye ek zammı görüşecek! Tarih verildi!
12.01.2024Cuma
Demet Akalın canlı yayında Seda Sayan’ın mesajını ifşa etti 01:37
Demet Akalın canlı yayında Seda Sayan’ın mesajını ifşa etti
12.01.2024Cuma
Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’den yıllar sonra boşanma itirafı 03:08
Yeşilçam yıldızı Aydan Şener’den yıllar sonra boşanma itirafı
12.01.2024Cuma
🔴 EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Kabine’de ele alınacak” 01:04
“Emekli maaşlarına ilişkin çalışma Kabine’de ele alınacak”
12.01.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA