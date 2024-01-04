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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024, 19:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, 20:13

▶️ Malatya’da buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar! İşte o anlar...

Malatya'da bir şahsın düşürdüğü kredi kartını bulan ve alışveriş yapan 2 zanlı, 90 saatlik kamera görüntüsü sayesinde yakalandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve zanlılar gözaltına alındı.

Malatya'da, G.D. isimli şahsın düşürdüğü kredi kartını bularak alışveriş yaptıkları belirlenen 2 zanlı izlenen 90 saatlik kamera görüntüsü sonrasında yakalandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, G.D. isimli şahıs İnönü Üniversitesi Teknopark yerleşkesinde bulunan konteyner kent mevkiinde kredi kartını düşürdü. Bir süre sonra kartının kayıp olduğunu fark ederek hesaplarını kontrol eden G.D. kredi kartı ile farklı noktalarda alışveriş yapıldığını tespit etti. G.D.'in ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, izlenen 90 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlılar O.S. ile U.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

İki zanlının polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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