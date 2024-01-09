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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 17:34 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 17:44

▶️ Beyoğlu’nda feci kaza! Tramvayın kamyoneti sürüklediği anlar kamerada!

Beyoğlu’nda tramvayın, tramvay yoluna giren kamyonete çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle kamyonetin metrelerce sürüklendiği görülüyor. İşte o korku dolu anlar...

Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Tophane'de saat 10.30 sıralarında Aksaray'dan Kabataş yönüne giden tramvay, tramvay yoluna giren 34 CRY 952 plakalı kamyonete çarpmış, kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsünü sıkıştığı aracın içinden itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Kaza anının ardından tramvay seferleri de durmuştu.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

1 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvayın, tramvay yoluna giren kamyonete çarptığı ardından çarpışmanın etkisiyle kamyonetin yaklaşık 15 metre sürüklendiği görülüyor.

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