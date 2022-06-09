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Yalnız Kurt 20. bölüm 2. fragmanı: Ölene kadar öldüreceğim!

Yalnız Kurt 20. bölüm 2. fragmanı: Ölene kadar öldüreceğim!
09.06.2022 21:19

OTOMATİK OYNAT

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Yalnız Kurt 16. bölüm 3....
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Yalnız Kurt 16. bölüm fragmanı...
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Yalnız Kurt 14. bölüm 2....
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Yalnız Kurt 13. bölüm fragmanı
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Yalnız Kurt 11. bölüm 2....
Yalnız Kurt 00:30
Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı...
Yalnız Kurt 00:30
Yalnız Kurt 10. bölüm fragmanı...
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Yalnız Kurt 8. bölüm 2....
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Yalnız Kurt 8. bölüm fragmanı...
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Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı...
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Yalnız Kurt 5. bölüm 2....

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları yine ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin merakla beklenen 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana, ''Ölene kadar öldüreceğim!'' sözleri damga vurdu. İşte nefes kesen Yalnız Kurt 20. bölüm 2. fragmanı....

Yalnız Kurt Videoları

Topal'ın, Sare ve Ela'yı kaçırarak tuzağa düşürdüğü Altay, vurularak düştüğü uçurumdan kurtulur. Mira yaralanmış, Sare ve Ela ise hala rehin haldedir. Altay, Topal'ın onlara zarar vermesini engellemek için elini çabuk tutmak zorundadır.

Viking, Kuzey Irak cezaevlerinde devlet tarafından diplomasi ile kurtarılmayı beklerken sürpriz bir ziyaretçisi gelir. Bu sürpriz ismin Viking'i cezaevinden kurtarmak için şartlı bir teklifi vardır. Viking bu şartı kabul etmek zorunda kalsa da mevcut durumu avantaja dönüştürecek planları da hazırdır.

Yaralı bir halde Topal'ın elinden kurtulan Mira, Altay ile birlikte hangara gelir. Gidecek bir yeri olmayan Mira'yı Altay hangarda misafir eder. Mira ise Altay'ın odasında Yavuz Yıldırım'ın defterini bulur. Mira'nın kafasında Altay hakkında taşlar yerine oturmaya başlar. Altay'ın, Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu anlamıştır.

Halit'in yaşadığını öğrenen Davut Bahadır onunla yüzleşmek istemektedir. Davut Bahadır'ın yaşadığından haberi olmayan Halit için bu yüzleşme büyük bir şok ve korku sebebi olur.

Altay ve Doğan ise tüm hazırlıklarını yapıp yeni bir hedefe doğru ilerlerler. Artık açıktan savaşan bu ikiliyi oldukça zorlu bir yol beklemektedir.

Uçurumdan son anda kurtulan Altay, Sare ve Ela'yı kurtarabilecek mi, yoksa Topal önce mi davranacak? Viking'i Kuzey Irak'taki hücresinde ziyaret eden kişi kim ve Viking'e ne teklif etti? Altay'ın Yavuz Yıldırım'ın oğlu olduğunu öğrenen Mira ne yapacak? Halit'in yaşadığını öğrenen Davut ve Halit'in büyük yüzleşmesinde neler yaşanacak? Altay ve Doğan'ı harekete geçiren yeni hedefleri ne olacak?

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