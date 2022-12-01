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İZLE | Yalnız Kurt 28. bölüm 3. fragmanı: "Batan güne doğru yürüyen kurt, yalnızdır. Yanında ailesi yoktur!"

İZLE | Yalnız Kurt 28. bölüm 3. fragmanı: "Batan güne doğru yürüyen kurt, yalnızdır. Yanında ailesi yoktur!"
01.12.2022 23:19 - Son Güncelleme: 01.12.2022 23:19

OTOMATİK OYNAT

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Yalnız Kurt 28. bölüm fragmanı...
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Yalnız Kurt 26. bölüm 3....
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Yalnız Kurt 21. bölüm 3....
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Yalnız Kurt 12. bölüm fragmanı...
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Yalnız Kurt 11. bölüm 2....
Yalnız Kurt 00:30
Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı...
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Yalnız Kurt 10. bölüm 2....
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Yalnız Kurt 10. bölüm fragmanı...
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Yalnız Kurt 6. bölüm 2....

ATV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Yalnız Kurt'un 29. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Batan güne doğru yürüyen kurt, yalnızdır. Yanında ailesi yoktur!" sözleri damga vurdu. İşte nefes kesen fragman....

Yalnız Kurt Videoları

Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir. Gani birazdan Doğan'dan kurtulacağını düşünürken, Bünyamin ve Reşat bu planı bozar. Bu sefer güç Doğan'ın eline geçer. Ama Doğan racona uyar. Gani'yi düelloya davet eder. Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır. Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.

Türkiye-Yunanistan Savaş çıkarmak için bütün imkanlarını kullanan Harun Karacabey, bu emelinde başarısız olunca Altay ve Yıldırım timine her türlü karşılığın verilmesi emrini verir. İlk olarak Altay'a en büyük desteği veren Ahmet Hemşinli'nin ortadan kaldırılmasını ister. Hemşinli suikastten ağır yaralı olarak kurtulur. Davut Bahadır'ın emriyle Altay, bu saldırının karşılığını Harun Karacabey'in aklına gelmeyecek şekilde verecektir.

Halit, Elmas ile birlikte Harun'u denklemden çıkaracak ve kendisini konsülün başına geçirecek karanlık planın ilk adımını atar.

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