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Moldova evinde Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti: (MAÇ ÖZETİ)
Moldova evinde Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti: (MAÇ ÖZETİ)
Giriş Tarihi: 14 Kasım 2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026 09:40
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UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. grup maçında Moldova, Kazakistan'ı 2-1 mağlup etti. İşte maçın özeti...
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