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Polonya 1-1 İsveç GOL: Hugo Larsson
Polonya 1-1 İsveç GOL: Hugo Larsson
Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 23:23
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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. grup maçında İsveç, Hugo Larsson’un 24. dakikada attığı golle Polonya karşısında skoru 1-1’e getirdi.
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