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İsviçre 2-0 İskoçya GOL: W. Boteli
İsviçre 2-0 İskoçya GOL: W. Boteli
Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 00:02
Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2026 00:09
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UEFA Uluslar Ligi'ndeki İsviçre-İskoçya mücadelesinde Winsley Boteli topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.
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