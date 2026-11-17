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Galler 2-2 Portekiz GOL: Pedro Neto
Galler 2-2 Portekiz GOL: Pedro Neto
Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 23:43
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grup maçında Portekiz, Pedro Neto’nun 43. dakikada attığı golle Galler karşısında skoru 2-2’ye getirdi.
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Galler 2-1 Portekiz GOL: Sorba Thomas
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