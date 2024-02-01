"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin Fatih'te işlettiği çay ocağında öldürüldü.

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin dün iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.



Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



İSTANBUL'A GELİP ÇAY OCAĞI AÇMIŞTI

Pişkin'in, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanındığı, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlattığı ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır."



"Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

KATİL NASIL KAÇTI?

Pişkin'in yan komşusu İbrahim B., alınan ifadesinde Ramazan Pişkin isimli şahsın dükkanından arbede sesleri duyduğunu seslerin yükselmesi üzerine kendi çalıştığı dükkandan çıkarak Ramazan Pişkin'in dükkanına yöneldiğini bu esnada dükkan içerisinden 1.85-1.90 boylarında siyah giyimli, sakallı, elinde bıçak olan zayıf yapılı erkek şahsın çıkarak Aksaray istikametine koştuğunu şahsın yüzünü net olarak göremediğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, polis ekipleri tarafından olay ile ilgili yapılan kamera çalışmalarında olayın gerçekleştiği Kocamustafapaşa Caddesinden başlanarak Aksaray istikametine kadar olan kameralar incelenmiş ancak şahsın tam olarak yüz teşhisi yapılamadı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

"CENAZEYİ DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERECEĞİZ"

Ramazan Pişkin'in akrabası Ahmet Arif, "Ramazan, rahmetli benim öz teyzemin oğludur. Bende bıçakla yaralandığını, hastaneye kaldırıldığını, ondan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Hastaneden sonra vefat edince Adli Tıp'a getirilmiş. Bundan sonraki süreçte teşhis edilecek. Sonra cenazemizi teslim alıp gerekli işlemlerden sonra Diyarbakır'a gömeceğiz. Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah ortaya çıkar. Sanırım adli kolluk, Polisler gerekli soruşturmayı yapıyor. İnşallah sonuç alınır" diye konuştu.

"BAZEN TELEFONU MEŞGULE ATIYORDU"

Halil İbrahim Galyan "Saat 08.40 sıralarında biz geldik, buraya oturduk muhabbet ettik. Böyle ayakta geziyordu. Ara sıra telefonları çalıyordu, çıkıyordu orada konuşuyordu. Bazen telefonu meşgule atıyordu. Biraz muhabbet ettik, bize biraz dini bilgiler falan verdi. Biz artık geç oldu, gidelim dedik. Biz gittikten sonra, Ramazan Hoca bizim Sirkeci'deki iş yerimize gelmiş. Yemek yedikten sonra tekrardan buraya gelmiş. İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi" dedi.

Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun…



Allah rahmet eylesin #Ramazanhoca'ya. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/dRnwhBpa7O — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 31, 2024

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ramazan Pişkin'le ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, "

Allah rahmet eylesin #Ramazanhoca'ya. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



RAMAZAN PİŞKİN KİMDİR?

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Pişkin'in konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videolarla tanındı.

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