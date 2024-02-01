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Haberler Trend Videoları Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024, 10:19 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 10:39

🚨 Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü? 🕵

Son dakika haberi! Filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Pişkin dün İstanbul Fatih'te kendi çay ocağında öldürüldü. Olay eczacı komşusunun ihbarı üzerine ortaya çıktı. Savcılık, bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin'in ölümünü aydınlatmak amacıyla soruşturma başlattı. Olayın şahidi olan komşunun ifadesi ortaya çıkarken katilin kameralara yakalanmamak için yüzünü kapattığı belirlendi. Pişkin'in akrabası cenazenin nereden kaldırılacağını açıkladı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ramazan Pişkin'le ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

"Filozof Ramazan" lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin Fatih'te işlettiği çay ocağında öldürüldü.

Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Pişkin dün iş yerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ramazan Pişkin'in dükkanının içinde kan izleri olduğu görüldü

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Pişkin


İSTANBUL'A GELİP ÇAY OCAĞI AÇMIŞTI
Pişkin'in, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanındığı, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlattığı ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı öğrenildi.

Ramazan Pişkin'in İstanbul'daki dükkanı

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır."

Filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Pişkin


"Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

KATİL NASIL KAÇTI?
Pişkin'in yan komşusu İbrahim B., alınan ifadesinde Ramazan Pişkin isimli şahsın dükkanından arbede sesleri duyduğunu seslerin yükselmesi üzerine kendi çalıştığı dükkandan çıkarak Ramazan Pişkin'in dükkanına yöneldiğini bu esnada dükkan içerisinden 1.85-1.90 boylarında siyah giyimli, sakallı, elinde bıçak olan zayıf yapılı erkek şahsın çıkarak Aksaray istikametine koştuğunu şahsın yüzünü net olarak göremediğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, polis ekipleri tarafından olay ile ilgili yapılan kamera çalışmalarında olayın gerçekleştiği Kocamustafapaşa Caddesinden başlanarak Aksaray istikametine kadar olan kameralar incelenmiş ancak şahsın tam olarak yüz teşhisi yapılamadı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

Ramazan Pişkin'in akrabası Ahmet Arif

"CENAZEYİ DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERECEĞİZ"

Ramazan Pişkin'in akrabası Ahmet Arif, "Ramazan, rahmetli benim öz teyzemin oğludur. Bende bıçakla yaralandığını, hastaneye kaldırıldığını, ondan sonra hayatını kaybettiğini duydum. Hastaneden sonra vefat edince Adli Tıp'a getirilmiş. Bundan sonraki süreçte teşhis edilecek. Sonra cenazemizi teslim alıp gerekli işlemlerden sonra Diyarbakır'a gömeceğiz. Çok acı bir olay. Zararsız bir insandı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. İnşallah ortaya çıkar. Sanırım adli kolluk, Polisler gerekli soruşturmayı yapıyor. İnşallah sonuç alınır" diye konuştu.

Ramazan Pişkin'in komşusu Halil İbrahim Galyan

"BAZEN TELEFONU MEŞGULE ATIYORDU"

Halil İbrahim Galyan "Saat 08.40 sıralarında biz geldik, buraya oturduk muhabbet ettik. Böyle ayakta geziyordu. Ara sıra telefonları çalıyordu, çıkıyordu orada konuşuyordu. Bazen telefonu meşgule atıyordu. Biraz muhabbet ettik, bize biraz dini bilgiler falan verdi. Biz artık geç oldu, gidelim dedik. Biz gittikten sonra, Ramazan Hoca bizim Sirkeci'deki iş yerimize gelmiş. Yemek yedikten sonra tekrardan buraya gelmiş. İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu. Kendisine neden Diyarbakır'dan buraya taşındığını sordum. Bana orada anlattıklarımı burada da anlatmaya çalışacağım dedi" dedi.

Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun…

Allah rahmet eylesin #Ramazanhoca'ya. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/dRnwhBpa7O

— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 31, 2024

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI


Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ramazan Pişkin'le ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Çelik, "Garip gelip, garip gidenlerin makamı yüce olsun…

Allah rahmet eylesin #Ramazanhoca'ya. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Pişkin


RAMAZAN PİŞKİN KİMDİR?

Diyarbakır'daki tarihi Ulu Cami'de dini sohbetlerde bulunan ve "Ramazan Hoca" olarak anılan Ramazan Pişkin'in konuşmaları sosyal medyada tıklanma rekorları kıran videolarla tanındı.

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