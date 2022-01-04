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EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI (TL)

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SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? 2022 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

Sigorta emeklileri internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-devlet sistemindeki e-SGK ağı uygulamaları olan '4A emekli aylık bilgisi' ekranında SSK emeklisi, '4B emekli aylık bilgisi' ekranında Bağ-Kur emeklisi, '4C emekli aylık bilgisi' ekranında Emekli Sandığı emeklisi emekli maaşı sorgulama yapabiliyor. Ancak bu işlem için emeklinin e-Devlet Kapısı üzerinde öncelikli olarak güvenli işlem çerçevesinde kimlik doğrulaması gerçekleştirmesi gerekiyor.

4A (SSK) çalışanları emekli aylığı hesaplama işlemi;

Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.

4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

E-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama

SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını e-Devlet Kapısı üzerinden yapmak için birkaç adımı tamamlamak gerekiyor. E-Devlet Kapısı portalında ne zaman emekli olabilirim sorgulaması için;

• E-Devlet sistemi resmi adresi "turkiye.gov.tr" adresine giriş yapın.

• E-Devlet Kapısı portalının sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" butonuna tıklayarak, e-Devlet giriş ekranına ulaşın.

• E-Devlet giriş ekranında sunulan "e-Devlet şifresi", "mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" şeklindeki giriş seçeneklerinden birisini kullanarak sisteme giriş yapın.

Portala giriş yaptıktan sonra SGK' nın sistemde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına ulaşmak için;

E-Devlet portalı ana sayfasının orta kısmında bulunan "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" yazan beyaz kutucuğa "Normal Şartlarda Ne Zaman

Emekli Olabilirim" yazarak, çıkan seçeneklerden doğru olana tıklayın.

İkinci bir alternatif olarak ana sayfada bulunan "e-hizmetler" seçeneğine tıklayarak, kurum listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait olan uygulama listesini bularak, "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklayın.

Seçeneklerinden birisini kullanarak, uygulama ekranına ulaşabilirsiniz. Daha sonra hangi sigorta koluna göre emeklilik hesaplaması yapmak istiyorsanız;

• Sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.

• Hizmete başlama tarihini girin.

• En altta bulunan "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle normal şartlardaki emeklilik durumu öğrenilebilir.

SGK Erken Emeklilik Fırsatları

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıların özel durumlarına istinaden erken emeklilik fırsatlarından yararlanabilmelerine imkan veriyor. SGK'da bu erken emeklilik fırsatları genellikle "yurtdışı borçlanması", "askerlik borçlanması" ve "doğum borçlanması" şeklinde veriliyor.

Yurtdışı borçlanması ile erken emeklilik için;

• Yurda kesin dönüş yapmak,

• Borçlanılacak süre kapsamında Türkiye' de sigortalılığın bulunmaması,

• Tebliğ edilen süreden en faz 3 ay sonraya kadar borcun ödenmesi,

• Borcun tamamının ödendiğine istinaden yazılı talepte bulunulması.

Askerlik borçlanması ile erken emeklilik için;

• Askerlik hizmetini er veya erbaş olarak yapmış olmak,

• Borçlanmaya ilişkin talep evrakının tesliminden 1 ay sonra borcun ödenmiş olması.

Doğum borçlanması ile erken emeklilik için;

• 4A/4B/4C sigortalılığı olması,

• Evlat edinme halinde çocuğun 2 yaşını doldurmamış olması,

• Doğum başına 720 gün, toplamda da 2160 güne kadar borçlanma (yani en fazla 3 çocuk için 2'şer yıl borçlanma),

Şeklinde temel koşulları bulunmaktadır.