Suya zam mı geldi? İSKİ 2022 yılı zamlı su tarifesi ne kadar oldu? Son dakika haberleri.. İstanbul Belediye Meclisi suya yüzde 20,58 zam kararı aldı. İşte detaylar...
Suya zam mı geldi? İSKİ 2022 yılı zamlı su tarifesi ne kadar oldu? Son dakika haberleri.. İstanbul Belediye Meclisi suya yüzde 20,58 zam kararı aldı. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün İSKİ'nin suya zam talebi görüşüldü.
İstanbul'da suya 57,8 oranında zam yapılması istenirken, AK Parti ve MHP bu zam oranını reddetti.
Daha sonra İBB, yüzde 36 zam talebinde bulunurken, Meclis'ten yüzde 20,58 oranında zam kararı çıktı.