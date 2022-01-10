SON DAKİKA Öğretmen ataması haberi! Başkan Erdoğan'dan yeni öğretmen atama açıklaması! 15 bin öğretmen atama takvimini duyurdu

Atama bekleyen öğretmenler için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz.'' dedi. Binlerce öğretmen adayı araştırmalara koyuldu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası 15 bin öğretmen alımı ne zaman? 15 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? Kadro dağılımı ve kontenjan bilgisi açıklandı mı? soruları gündeme geldi. Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağının duyurulmasının akabinde detaylar merak edildi. İşte 15 bin öğretmen alımı hakkında detaylar...

15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda konuşan Başkan Erdoğan, öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir haberi paylaştı.

15 bin kişilik atama için ay sonunu işaret eden Erdoğan, ''Ülkemizin içindeki şartları ne olursa olsun eğitimi göz ardı etmeyeceğiz. 2002'de eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022'de yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 606 bin seviyesine taşıdık. Okullarımızın öğretmen eksiğini giderdik. İnşallah bu ay sonunda 15 bin öğretmen atamasını daha yapıyoruz.'' dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı listesini yayınladı. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru süreci 27 Eylül 2021 tarihinde başlamıştı. Sözlü sınav sonuçları da geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının belli olmasının ardından gözler atama tercihlerine çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak.

2022 ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

MEB tarafından branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.

Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.