OSMANİYE Düziçi'nde 5,1 büyüklüğünde korkutan deprem! İlk görüntüler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

OSMANİYE'DE 5.1'LİK DEPREM

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, "Büyüklük:5.1 (MW) Yer:Düziçi (Osmaniye) Tarih:11-10-2022 Saat:18:48:46 TSI Enlem:37.309 N Boylam:36.291 E Derinlik:7 km" ifadelerine yer verildi.

Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından AFAD'dan bir açıklama daha geldi. Açıklamada, "Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'dan gelen son dakika açıklamasında, "Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Osmaniye Valisi Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık." açıklamasını yaptı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.10.11 18:52:55 37.3278 36.2433 5.0 -.- 2.8 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.11 18:48:46 37.3148 36.3045 11.2 -.- 5.0 4.9 CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.11 18:01:43 39.9148 24.0477 8.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.10.11 17:25:01 38.3833 39.1588 3.7 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.10.11 16:36:22 40.6655 29.1470 11.6 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.10.11 15:07:47 39.7468 26.0245 6.7 -.- 2.6 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.11 14:47:07 36.1250 33.5307 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.10.11 14:32:18 40.4045 33.8965 26.7 -.- 1.6 -.- YUKARIALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel

2022.10.11 14:29:03 41.1253 33.9087 2.7 -.- 1.3 -.- DEREBERCIN-(KASTAMONU) İlksel

2022.10.11 14:14:31 36.2483 33.7668 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2022.10.11 14:13:26 37.6217 29.2605 0.0 -.- 1.3 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel