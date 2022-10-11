Haberler Televizyon Videoları OSMANİYE Düziçi'nde 5,1 büyüklüğünde korkutan deprem! İlk görüntüler

OSMANİYE Düziçi'nde 5,1 büyüklüğünde korkutan deprem! İlk görüntüler

OSMANİYE Düziçi'nde 5,1 büyüklüğünde korkutan deprem! İlk görüntüler
11.10.2022 19:09 - Son Güncelleme: 11.10.2022 19:26

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 00:32
Türkiye ABD voleybol maçı izle
Televizyon 13:35
Kadıköy'de patlama! Terör...
Televizyon 00:50
🎬 Kuruluş Osman 100.Bölüm 2....
Televizyon 04:13
3 yaşındaki Meryem'in annesi...
Televizyon 02:25
A Milli Takım'ın EURO 2024...
Televizyon 03:55
Mevlid Kandili'nde yapılacak...
Televizyon 03:50
Erdoğan’dan Alevi açılımı...
Televizyon 01:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan...
Televizyon 08:03
Müge Anlı duyurdu! Katil...
Televizyon 02:34
Muhammet Burhan cinayetinde 3...
Televizyon 05:24
O fotoğrafın bedeli cezaevi...
Televizyon 30:30
"DJ Gezgin'in cinayet anı...

Osmaniye son depremler... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48’de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Hatay, Adana gibi çevre iller de hissedildi. İşte deprem sonrası ilk görüntüler...

Televizyon Videoları

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

OSMANİYE'DE 5.1'LİK DEPREM
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede, "Büyüklük:5.1 (MW) Yer:Düziçi (Osmaniye) Tarih:11-10-2022 Saat:18:48:46 TSI Enlem:37.309 N Boylam:36.291 E Derinlik:7 km" ifadelerine yer verildi.

Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA
Depremin ardından AFAD'dan bir açıklama daha geldi. Açıklamada, "Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK
AFAD'dan gelen son dakika açıklamasında, "Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Osmaniye Valisi Yılmaz, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık." açıklamasını yaptı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.10.11 18:52:55 37.3278 36.2433 5.0 -.- 2.8 -.- BAHADIRLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.11 18:48:46 37.3148 36.3045 11.2 -.- 5.0 4.9 CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.10.11 18:01:43 39.9148 24.0477 8.7 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.10.11 17:25:01 38.3833 39.1588 3.7 -.- 1.6 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.10.11 16:36:22 40.6655 29.1470 11.6 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.10.11 15:07:47 39.7468 26.0245 6.7 -.- 2.6 -.- ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.10.11 14:47:07 36.1250 33.5307 0.0 -.- 1.2 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2022.10.11 14:32:18 40.4045 33.8965 26.7 -.- 1.6 -.- YUKARIALAGOZ-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel

2022.10.11 14:29:03 41.1253 33.9087 2.7 -.- 1.3 -.- DEREBERCIN-(KASTAMONU) İlksel

2022.10.11 14:14:31 36.2483 33.7668 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2022.10.11 14:13:26 37.6217 29.2605 0.0 -.- 1.3 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

SON DAKİKA