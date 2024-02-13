SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024, 15:49 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024, 15:57

Safir 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kendisi ihanet konusunda çok iyidir”

ATV’nin sevilen dizisi Safir’in merakla beklenen 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Yaman’ın “Kendisi ihanet konusunda çok iyidir” sözleri damga vurdu. İşte Safir 25. bölüm fragmanı...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in merakla beklenen 25. bölüm fragmanı yayınlandı.

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ateş'in gözaltına alınmasından sonra Feraye onun bir misilleme yapacağına inanmaktadır. Bu yüzden Yaman'dan ifadesini geri almasını ister ancak Yaman geri adım atmayacaktır.

Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur. Okan'ın içine düştüğü buhran Yaman'ın aldığı kararları gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Serbest bırakılmasının ardından Ateş şirkete büyük ortak olmak için oynadığı oyuna kaldığı yerden devam eder. Ancak bu sefer karşısında tüm Gülsoy ailesini kenetlenmiş halde bulacaktır. Ailesinden aldığı güçle zekasını birleştiren Yaman, Ateş'i alt edebilecek mi?

Ateş'in tüm bunların üzerine Gülsoylar'a başka bir sürprizi daha vardır. Yaman'a acı çektirmekten vazgeçmeyecektir. Yaptığı hamle sadece Yaman için değil, Gülsoylar tarafından tepki alacaktır.

SIRADAKİ VİDEO
Kardeşlerim 117. bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO İZLE
12.02.2024Pazartesi
İZLE | Kuruluş Osman 148. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
12.02.2024Pazartesi
Gamze Gündoğan'ı çuvala koyup kaçırdılar! Anne hakkındaki iddia Müge Anlı'yı çileden çıkardı: Gerçekleri anlatacaksanız...
12.02.2024Pazartesi
Gamze Gündoğdu'dan 19 yıldır haber yok!
12.02.2024Pazartesi
Ben Bu Cihana Sığmazam 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
12.02.2024Pazartesi
Bunlar da Var
▶️ Emekliye ’zamlı ikramiye’ müjdesi! 2024 yılı zamlı bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar... 02:52
▶️ Emekliye 'zamlı ikramiye' müjdesi!
13.02.2024Salı
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu 01:15
Ekrem İmamoğlu'na Sarıyer protestosu!
13.02.2024Salı
CHP’de Büyük İstanbul buluşmasında kriz! Özgür Özel programa katılmadı! 00:35
CHP'de "Büyük İstanbul" buluşmasında kriz! Özgür Özel programa katılmadı!
13.02.2024Salı
CHP’nin Büyük İstanbul buluşmasında ortalık karıştı! Gerilim dolu anlar kamerada! 01:52
CHP'nin "Büyük İstanbul" buluşmasında ortalık karıştı! Gerilim dolu anlar kamerada!
13.02.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA