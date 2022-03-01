Haberler Televizyon Videoları Sadakatsiz final mi yapıyor? Kanal D'nin iddialı dizisi için çanlar çalıyor! 3 başrol oyuncu tek tek vedasını duyurdu!

Sadakatsiz final mi yapıyor? Kanal D'nin iddialı dizisi için çanlar çalıyor! 3 başrol oyuncu tek tek vedasını duyurdu!

Sadakatsiz final mi yapıyor? Kanal D'nin iddialı dizisi için çanlar çalıyor! 3 başrol oyuncu tek tek vedasını duyurdu!
01.03.2022 15:09

OTOMATİK OYNAT

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de final iddiaları konuşulmaya başlandı. Sevilen dizide son olarak peş peşe ayrılıklar yaşanmaya başlandı. Önemli isimlerin ayrılık haberlerinin gelmesi üstüne endeksin bundan sonra finale doğru yol aldığı izlenimi yaratıldı. Ali İl ve Yeliz Kuvancı'nın sonrasında diziden ayrılan üçüncü isim ise Burak Sergen oldu. Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Berkay Ateş, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi oyuncuları sahip olan Sadakatsiz ile ilgili izleyicilerin pek fazlası da bundan sonra senaryonun sıkıcı olduğu yorumlarında bulunuyor.

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