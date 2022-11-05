Neler Oluyor Hayatta programında veda! Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı canlı yayında açıkladı! İşte yerine geçecek kişi...

Tuğba Namlı, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Namlı, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı. İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Namlı, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen Nur Tuğba Namlı, doğumu için Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldı.Namlı'nın vedasında duygusal anlar yaşanırken, yerine kimin geleceği ise ortaya çıktı.Nur Tuğba Namlı dönene kadar yerine Hilal Özdemir geçecek. Öte yandan Namlı önceki gün Instagram hesabından ilk kez hamilelik pozu paylaştı.

Namlı pozuna 'Farkettim ki hamileliğim boyunca tek bir kare paylaşmamışım. 37. Hafta artık bunu haketti. Beş kişilik aile olmaya artık son haftalar. Bekliyoruz Aren Namlı' notunu düştü.

Doğum iznine ayrılan Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı yerini bir süreliğine yakın arkadaşı, haber sunucusu Hilal Özdemir Babacan'a bırakacak..