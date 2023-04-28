Müge Anlı'dan üzen haber! Canlı yayında hastalığını açıkladı: "Ciğerimde leke oldu!"

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında 16 yaşındaki Gülcan damga vurdu. Halası ve eniştesinin hayatından endişe ettiği Gülcan'a ulaşan Anlı, genç kızı ailesiyle yüzleştirdi. Tansiyonun yükseldiği stüdyoda yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Müge Anlı'dan hayranlarını üzen bir itiraf geldi. Anlı, hastalığını ilk kez canlı yayında açıkladı. Anlı'nın "Nefes alamıyorum. Sesimi normal duyanınız var mı kaç yıldır?" sözleri ise dikkat çekti. İşte Müge Anlı'nın o açıklaması...