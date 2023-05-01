Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Dönerci Hasan, Esra’nın annesi ve eşi karşı karşıya! Hamile olmadığı ortaya çıkınca dönerciye kaçmıştı...

Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Dönerci Hasan, Esra’nın annesi ve eşi karşı karşıya! Hamile olmadığı ortaya çıkınca dönerciye kaçmıştı...

Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Dönerci Hasan, Esra’nın annesi ve eşi karşı karşıya! Hamile olmadığı ortaya çıkınca dönerciye kaçmıştı...
01.05.2023 14:48 - Son Güncelleme: 01.05.2023 14:48

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📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kayınvalidesi Tülin Hanım ile başvuran Ferdi Bey, 12 gündür kayıp olan eşi Esra Sözer için yardım istedi. Eşinin kendisine hamile olduğunu söylediğini ve ultrason fotoğrafı diye internet sitesinden aldığı görseli gösterdiğini belirten Ferdi Bey, "Hamile olmadığını çok hızlı kilo vermesinden anladım" dedi. Hamilelik yalanıyla eşine ev işlerini yaptıran Esra Sözer'e Müge Anlı ulaştı. Kuzeninin çalışma arkadaşı Hasan Bey'e kaçan Sözer, bugünkü canlı yayında eşiyle yüzleşti. Programın ilerleyen dakikalarınd aise Hsan Bey stüdyoya geldi. İşte detaylar...

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