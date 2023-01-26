Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'daki Nuray Evci ve sevgilisi şaşkına çevirdi! Stüdyoda 'kızımın IQ'su düşük' diyen anne de çileden çıkardı

Müge Anlı'daki Nuray Evci ve sevgilisi şaşkına çevirdi! Stüdyoda 'kızımın IQ'su düşük' diyen anne de çileden çıkardı

Müge Anlı'daki Nuray Evci ve sevgilisi şaşkına çevirdi! Stüdyoda 'kızımın IQ'su düşük' diyen anne de çileden çıkardı
26.01.2023 12:53 - Son Güncelleme: 26.01.2023 13:01

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Müge Anlı'daki Nuray Evci ve kuzeni olan sevgilisi Engin şaşkına çevirdi! Meğer amcasının kızına da tecavüz etmiş... Evci ailesi 25 yaşındaki kızları Nuray Evci'nin 40 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldığını ifade etmiş ve Müge Anlı'dan yardım istemişti. Nuray ve sevgilisi Müge Anlı canlı yayınına çıktı. Kuzeni tarafından kaçırıldığı iddiasını yalanlayan Nuray, Müge Anlı'ya evleneceğini açıkladı. İkili izleyicileri şaşkına çevirdi. Müge Anlı, "Kuzenine tecavüz etmiş biriyle mi evlenmek istiyorsun Nuray?" dedi, stüdyodaki anne Fadime ise "Kızımın erkek seçiminde IQ'su düşüyor. Ben seni bunun kollarına vermem" diye bağırıp küfür etti ve ardından Anlı'ya "Sen gitme diyeceksin o da gitmeyecek" dedi. Müge Anlı da sonunda çileden çıktı ve, "Annesi sensin kızın. Kuzenine tecavüz etmiş birini evine almasaydın o zaman. Evine televizyon bile almıyorsun ama 5 ay boyunca bu adamı alıyorsun. Kızın 25 yaşında ben ne yapabilirim. Bu da senin kızına verdiğin terbiyeyle alakalı kusura bakma. Senin bacını öldürdüğünü söylediğin adamın dizinde yatamazsın" dedi.

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