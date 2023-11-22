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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 13:45 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 14:06

Müge Anlı'da Sibel kendisine yapılan şantajı itiraf etti!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', her hafta farklı konu ve konuklara yer veriyor. Müge Anlı'da bu hafta 26 Ekim Perşembe günü İstanbul Esenler'den kaybolan 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Sibel Karabulut olayı işlendi. Yakınlarının Müge Anlı'ya başvurduğu genç kadının 6 ay önce Cüneyt Ak isimli bir kişi tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Ak'ın Sibel'in görüntülerini de çektiğini berlirten acılı aile,Cüneyt'in bu görüntüleri Sibel'in kocası Abbas'a ve tüm akrabalarına gönderdiğini ifade etti. Görüntüleri gören kocanın darp etmesinin ardından Sibel'den bir daha haber alınamadı. Olayın ayrıntıları herkesi şaşkına çevirirken telefonla yayına bağlanan Sibel, kaçırılmadığını kendi isteği ile Cüneyt ile birlikte olduğunu ifade etti. Bugün olaya ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sibel, emniyette gerçeği itiraf etti. İşte detaylar...

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