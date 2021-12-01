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Müge Anlı'da aranan Sevda Kılıç bulundu! 'Kendi isteğimle gittim' dedi o görüntüler stüdyoyu karıştırdı

Müge Anlı'da aranan Sevda Kılıç bulundu! 'Kendi isteğimle gittim' dedi o görüntüler stüdyoyu karıştırdı
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Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Sevda Kılıç bulundu! 'Kendi isteğimle gittim' dedi o görüntüler stüdyoyu karıştırdı. Boşanma arifesinde kaybolan 2 çocuk annesi Kılıç'ın yazdığı ileri sürülen mektup kafaları karıştırırken, komşuya gönderilen mesajlar Müge Anlı canlı yayınında herkesi dehşete düşürdü. Müge Anlı, Sevda Kılıç'ın hayatta olduğunu açıkladı, emniyete gidip "Ben hayattayım ama ne eşimle ne ailemle görüşmek istemiyorum" şeklinde ifade verdiğini aktardı. Sevda Kılıç'ın eşi Müge Anlı'nın gösterdiği şiddet fotoğraflarına verdiği tepkiyle herkesi şoke etti. "Dövmedim onlar sivilce" diyen Mesut Kılıç herkesi çileden çıkarttı.

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