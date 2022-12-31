Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına yağan sapık Sinan Sardoğan'la ilgili olay iddialar kan dondurdu. Müge Anlı, Tokat Almus'ta sırra kadem basan Arife Gökçe'yi ararken gün yüzüne çıkanlar Türkiye'yi ekran başına kilitledi. 5 çocuk ve 12 torun sahibi olan Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sinan Sardoğan isimli takıntılı komşu, Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkardı. Müge Anlı canlı yayınına peş peşe gelen ihbarlar kan dondurdu. Belli yaş aralığındaki kadınları taciz eden Sinan Sardoğan'la ilgili iki ismini vermek istemeyen izleyicinin sözleri herkesi şaşkına çevirdi.

GERONTOFİLİ NEDİR?

Gerontofili, yaşı oldukça yüksek insanlara karşı, cinsel arzu duyan kişilere denir. Gerontofili olan, gerontofil olarak bilinen insanlar yaşlı insanlar hakkında hayal kurabilir ve onları cinsel partner olarak seçebilir.

Gerontofili bir parafili şeklidir. Bu cinsel rahatsızlık yaşlılara karşı duyulan sevgi ve cinsel ilgiyi içerir.

Gerontophilia teorisi ilk kez İngiliz psikiyatrist T. C. Gibbens tarafından 1982 yılında ortaya atıldı. Terim, yunancadan gelen geron, yaşlı kişi ve philia yani sevgi anlamına gelen kelimelerin birleşimidir.

Genel olarak, iki tür gerontofili ayırt edilir:

"alfamegami" veya aşırı yaşlı erkeklere ilgi; ve "matronolagnia" veya romantik, yaşlı kadınlarda cinsel ilgi.

GERONTOFİLİ BELİRTİLERİ

Gerontofilinin ilk belirtilerinden biri, gençlerin yaşlılarla cinsel fantezilerini kullanması olacaktır. Bunlar mastürbasyon sırasında veya uygun olmadıkları zamanlarda müdahaleci düşünceler şeklinde ortaya çıkabilir.

Bir adım daha ileride, kendilerinden çok daha yaşlı insanlarla cinsel ilişkiye giren genç erkekler ve kadınlar olabilir. Bazı durumlarda, bu erotik karşılaşmalardan bile romantik veya çift bir ilişki gelişebilir.

Gerontofiller, yaşlı bir kişinin birikmiş olabileceği para gibi faktörler tarafından motive edilmez. Bunun yerine, yaşlı bir kişinin fiziksel varlığı ve kırışıklıklar, eğik bir duruş, beyaz saç ve kırılganlık hissi gibi sahip oldukları özellikler tarafından uyarılabilir.

Gerontophilia ile ilgili sınırlı sayıda çalışma olmasına rağmen, durumun gençlik sırasında çok daha yaşlı insanlarla cinsel temastan kaynaklanabileceğini gösteren bazı kanıtlar vardır. Gerontophilia, pedofilinin tersi olarak kabul edilir.

GERONTOFİLİ TEDAVİSİ

Genellikle gerontofiller cinsel tercihlerini cinsel kimliklerinin bir parçası olarak kabul eder ve bu tercihler üzerinde sağlıklı bir şekilde hareket ederler. Bununla birlikte, bir kişi gerontophilia'nın kendileri için sorunlu hale gelmesinden endişe ediyorsa, psikanaliz, bilişsel terapi veya hipnoz gibi bir tedavi isteyebilir.

Gerontofili tedavisinde psikoanaliz, ilaç terapisi, davranış terapisi, bilişsel terapi, hipnoz kullanılır. Saplantılı karakterlerin genç kadın ve erkeklere karşı değil de yaşlılara karşı cinsel ilgi duyması gerontofili belirtilerindendir.

Gerontofili aile büyüklerinin ya da yaşça daha büyük olanların önemli bir role sahip olduğu kültürlerde daha sık rastlanır.

Bazı psikolojik akımlar için, gerontofiliden etkilenen insanlar yaşlı figürünü; koruma, güvenlik veya refah gibi unsurlarla ilişkilendirir.

Bazı aşırı durumlarda, bu cinsel uyarılmaya ve bu şekilde parafiliye yol açabilir.