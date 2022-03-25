Müge Anlı bugünkü yayınında dikkatli izleyiciden çarpıcı detay! Rize'de Cesedi aranan Dursun Zehir'in ölümünde...

Müge Anlı canlı yayınında öldürüldüğü ortaya çıkmıştı... Cesedi aranan Dursun Zehir'in ölümünde dikkatli bir izleyiciden çarpıcı detay geldi. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in öldürüldüğü 169 gün sonra netleşti. Şüphelerin odağındaki torun Kerim Bekar, arkadaşından gelen itiraf üzerine gözaltına alındı. Peki, Dursun Zehir'in katili kim? Trabzon - Rize yolu arasında sırra kadem basan yaşlı adamın cesedi Rize'deki 'Kız Kalesi'nin çevresinde balık adamlar tarafından su altı çalışmaları başlatıldı. Bu sırada Müge Anlı canlı yayınına bağlanan dikkatli bir izleyicinin dikkat çektiği detay akıllarda soru işareti oluşturdu. Dursun Zehir cinayetinde Yasin Şanal, Enes Günyüzlü ve torun Kerim Bekar gözaltında!