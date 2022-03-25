Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı bugünkü yayınında dikkatli izleyiciden çarpıcı detay! Rize'de Cesedi aranan Dursun Zehir'in ölümünde...

Müge Anlı bugünkü yayınında dikkatli izleyiciden çarpıcı detay! Rize'de Cesedi aranan Dursun Zehir'in ölümünde...

Müge Anlı bugünkü yayınında dikkatli izleyiciden çarpıcı detay! Rize'de Cesedi aranan Dursun Zehir'in ölümünde...
25.03.2022 13:21

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 00:42
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 04:24
Torununun para zaafı yüzünden...
Televizyon 03:51
Konut sektöründe KDV...
Televizyon 00:42
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 00:40
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 00:40
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 00:43
TFF'den liglere kar...
Televizyon 00:42
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 01:13
İffet filmindeki efsane...
Televizyon 01:53
Rusya Devlet Başkanı Putin'den...
Televizyon 04:40
Cinayet kurbanı Tuğçe Semiz'in...
Televizyon 00:42
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE

Müge Anlı canlı yayınında öldürüldüğü ortaya çıkmıştı... Cesedi aranan Dursun Zehir'in ölümünde dikkatli bir izleyiciden çarpıcı detay geldi. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in öldürüldüğü 169 gün sonra netleşti. Şüphelerin odağındaki torun Kerim Bekar, arkadaşından gelen itiraf üzerine gözaltına alındı. Peki, Dursun Zehir'in katili kim? Trabzon - Rize yolu arasında sırra kadem basan yaşlı adamın cesedi Rize'deki 'Kız Kalesi'nin çevresinde balık adamlar tarafından su altı çalışmaları başlatıldı. Bu sırada Müge Anlı canlı yayınına bağlanan dikkatli bir izleyicinin dikkat çektiği detay akıllarda soru işareti oluşturdu. Dursun Zehir cinayetinde Yasin Şanal, Enes Günyüzlü ve torun Kerim Bekar gözaltında!

Televizyon Videoları
SON DAKİKA