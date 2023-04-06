Müge Anlı ‘alyans’ anısını anlattı stüdyo yıkıldı: "Adam uyuyor ben gittim parmaklarını arıyorum..."

Müge Anlı alyansını çıkarttı eşiyle başından geçenleri anlattı! 'Şinasi alyansını çıkarmış' dedi, stüdyo yıkıldı. Bugün ATV canlı yayınında Müge Anlı'nın ele aldığı konu dikkat çekti. 23 yaşındaki Alim ve iki çocuklu eski sözlüsüne ulaşamayan aile Müge Anlı'dan yardım istedi. Konu araştırılırken Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile başından geçen bir olayı anlattı, herkes kahkahaya boğuldu. Ardından Müge Anlı alyans çıkarmanın kendisine ters bir durum olduğunu belirtti ve yüzüğü tak çıkar yapanlara mesaj gönderdi.