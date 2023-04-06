RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı ‘alyans’ anısını anlattı stüdyo yıkıldı: "Adam uyuyor ben gittim parmaklarını arıyorum..."

Müge Anlı ‘alyans’ anısını anlattı stüdyo yıkıldı: "Adam uyuyor ben gittim parmaklarını arıyorum..."

Müge Anlı ‘alyans’ anısını anlattı stüdyo yıkıldı: "Adam uyuyor ben gittim parmaklarını arıyorum..."
06.04.2023 12:33 - Son Güncelleme: 06.04.2023 12:34

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon 08:37
Mustafa Emektar'ı gözyaşlarına...
Televizyon 13:00
Aleyna’nın hikayesi filmleri...
Televizyon 04:41
Boğa burçları bu ay sizin...
Televizyon 04:28
PALU ailesi davasında 5...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon 14:36
Sosyal medyadan tanıştı,...
Televizyon
İkinci Palu vakası! Müge...
Televizyon 01:02:08
Müge Anlı'yı çılgına döndüren...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...

Müge Anlı alyansını çıkarttı eşiyle başından geçenleri anlattı! 'Şinasi alyansını çıkarmış' dedi, stüdyo yıkıldı. Bugün ATV canlı yayınında Müge Anlı'nın ele aldığı konu dikkat çekti. 23 yaşındaki Alim ve iki çocuklu eski sözlüsüne ulaşamayan aile Müge Anlı'dan yardım istedi. Konu araştırılırken Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile başından geçen bir olayı anlattı, herkes kahkahaya boğuldu. Ardından Müge Anlı alyans çıkarmanın kendisine ters bir durum olduğunu belirtti ve yüzüğü tak çıkar yapanlara mesaj gönderdi.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA