Masum Türker: IMF'nin ikinci başkanı Stanley Fischer ‘Halk Bankası'na para vermeyin’ diye talimat verdi

Türkiye her dönemde olduğu gibi yine düşmanlarının ekonomik saldırıları altında. Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Masum Türker, konuk olduğu canlı yayında 2001'deki ekonomik krizin perde arkasını anlattı. IMF'nin ikinci başkanı Stanley Fischer'ın krizdeki rolüne dikkat çeken Türker, Fischer’in Merkez Bankasına, ‘Halk Bankası'na para vermeyin’ diye talimat verdiğini ve krizin böyle patladığını söyledi. Türker'in sözleri "üst akıl yok", "Ekonomiye müdahale veya saldırı yok" diyenlere de yanıt niteliğinde oldu.