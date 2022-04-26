MASKE YASAĞI KALKTI MI! Başkan Erdoğan açıkladı! Maske zorunluluğu kaldırıldı! Otobüs, kafe, okul ve AVM'lerde maske takılacak mı?

Otobüslerde maske zorunluluğu kalktı mı 2022? Uçak, tren, metro, metrobüs, vapur, Marmaray, ETT, şehirler arası yolculuklarda maske yasağı kalktı mı? soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 26 Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında maske zorunluluğunun kaldırıldığı yerleri duyurdu. İşte maske yasağının kaldırıldığı yerler...

OTOBÜSLERDE MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Son dakika haberine göre sağlık kuruluşu ve otobüsler dışında diğer yerlerde maske zorunluluğu kalktı. Erdoğan, "Sağlık kuruluşları ve toplu taşımada maske kullanımı vaka sayıları 1.000'in altına düşene kadar devam edecek." dedi.

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI



Son 2 yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiç bir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleya ayıran değerli bilim insanlarımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir.

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecektir."