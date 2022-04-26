RAMAZAN İMSAKİYE
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📺 A HABER CANLI tv izle | Maske kalktı mı? Bayram tatili 9 gün mü? Cumhurbaşkanı açıklaması son dakika

📺 A HABER CANLI tv izle | Maske kalktı mı? Bayram tatili 9 gün mü? Cumhurbaşkanı açıklaması son dakika
26.04.2022 15:18 - Son Güncelleme: 26.04.2022 15:48

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A HABER CANLI Cumhurbaşkanı açıklaması son dakika izle! Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde olacak. Kararları Başkan Erdoğan canlı yayında açıklıyor. Maske kalktı mı? Bayram tatili 9 gün mü? gibi soruların yanıt bulacağı açıklamayı haberimiz içinden A Haber canlı yayınında izleyebilirsiniz.

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Başkan Erdoğan açıkladı! Maske zorunluluğu kaldırıldı!

Otobüslerde maske zorunluluğu kalktı mı 2022? Uçak, tren, metro, metrobüs, vapur, Marmaray, ETT, şehirler arası yolculuklarda maske yasağı kalktı mı? soruları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. 26 Nisan Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında maske zorunluluğunun kaldırıldığı yerleri duyurdu. İşte maske yasağının kaldırıldığı yerler...

OTOBÜSLERDE MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Son dakika haberine göre sağlık kuruluşu ve otobüsler dışında diğer yerlerde maske zorunluluğu kalktı. Erdoğan, "Sağlık kuruluşları ve toplu taşımada maske kullanımı vaka sayıları 1.000'in altına düşene kadar devam edecek." dedi.

KAPALI ALANDA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Son 2 yıldır mesaisinin neredeyse tamamını hiç bir maddi karşılık beklemeksizin salgınla mücadeleya ayıran değerli bilim insanlarımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız.

Salgının artık kitlesel bir tehdit olmaktan çıkmasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin hemen tamamı kısıtlamaları malum kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyoruz. Nitekim bugün yapılan koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında bu hususlar değerlendirilmiştir.

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecektir."

SON DAKİKA