Kurtlar Vadisi’nin sevilen oyuncularından Nevzat ve Memati yıllar sonra buluştu

Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerindeki sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nevzat Yakışırboy dizinin Memati'si Gürkan Uygun ile buluştu. Yıllar sonra iki efsane ismin yan yana gelmesi Kurtlar Vadisi hayranlarında büyük heyecan yarattı. Nevzat ve Memati karakterlerinin aralarında geçen diyaloglar ve Nevzat'ın sürekli 'abi abi' diyerek seslenmesi dizinin tebessüm ettiren anları olarak hatırlanıyor. Kısa sürede dikkat çeken Nevzat Yakışırboy ve Gürkan Uygun'un yan yana olduğu fotoğrafa dizinin hayranları binlerce beğeni ve yorum attı. Nevzat-Memati ikilisinin replikleri ise tebessümle hatırlandı.

İşte o kare...