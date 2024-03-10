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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 10 Mart 2024, 23:27 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024, 23:26

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda joker kullanınca izleyenler çıldırdı!

ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacıların her biri başarılı performans sergiledi. Yarışmaya katılan Manisa FK'da Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ali Gerdan, performansıyla dikkat çekti. Gerdan, ilk soruda verdiği kararla izleyenleri ekran başında adeta çıldırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı ilk soru ve elendiği o soru!

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