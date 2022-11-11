Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'deki fon yöneticilerine haber yollayarak Türkiye'nin önünü kesmeye çalıştı

Hazine Bakanı Nebati, Şubat ve Mart'ta İngiltere'ye gitti. Toplam değeri 45 trilyon doları bulan 40 fon ile bir araya geldi. Milyarlarca dolar kaynak getirdi.







10 ay geçti. Kılıçdaroğlu, ABD ve Londra'yı ziyaret etti. Hamburger yedi. Toplam bütçesi 12 milyar dolarlık 12 fonla buluşabildi! Alay konusu haline geldi.







Bunun üzerine Nebati, kendi ziyaretinden bahsetti! "Ben Londra'ya gitmeden önce 'Bunlarla görüşmeyin. Biz iş başına geliyoruz' diye haber göndermişler" dedi.







Gözler, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına çevrildi! Çünkü Kemal Bey'i küçük düşüren bu ziyaretleri, iddiaya göre Rasim Bölücek ve Akan Abdula organize etti.







Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Onursal Adıgüzel de başroldeydi. Öyleyse bu isimlerden biri ya da birkaçı mı yatırımı durdurmak istedi? Yoksa bizzat Kemal Bey mi?







İŞTE MASA FARKI

Kılıçdaroğlu, Londra'da adresi ve telefonu olmayan sözde fon kuruluşlarıyla poz verdi! Sıradan bir kazakla karşısına oturan kişi, kurmaylarını bile şaşkına çevirdi. Kemal Bey'in masasına ise bilgisayar yerine bir not kağıdı iliştirildi.







Bakan Nebati ise 45 trilyon dolarlık fon yöneticileriyle Londra elçiliğinde buluştu. İlk etapta Eurobond ve Sukuk ihracı ile ilgili 14 milyar dolarlık kaynak bularak farkını konuşturdu.