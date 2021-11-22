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Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden? 21. bölümde...

Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden? 21. bölümde...
22.11.2021 13:47
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"Yaptıkları artistlik"

ATV'nin ilgi ile takip edilen dizisi Kalp Yarası bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi ünlü isimlerin oynadığı dizide ayrılık çanları mı çalıyor? 21. bölüm fragmanında yer yerinden oynadı. Ayşe Hande'ye silah çekti. İkili arasında yaşanan kargaşa sırasında tetik çekildi ve silah ateşlendi. Peki kurşun kime isabet etti? Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü mü? Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin diziden ayrıldı mı, neden? İşte yeni bölümden detaylar...

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