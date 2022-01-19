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Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak toplantının gündem maddesi ne?

Kabine toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak toplantının gündem maddesi ne?
19.01.2022 10:41

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, ekonomideki son durumun yanı sıra salgınla ve terörle mücadele de ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının gündemi yoğun.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomi başlığı ön planda olacak.

20 Aralık'ta ekonomide yeni tedbirlerin açıklanması ile kurdaki dalgalanma kontrol altına alındı. Piyasalardaki son durum, kabine toplantısında değerlendirilecek. Fiyatların indirilmesi ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar görüşülecek.

SALGINLA MÜCADELEDE GELİNEN AŞAMA ELE ALINACAK
Toplantının bir diğer başlığı koronavirüsle mücadele olacak. Yılın ilk haftasına ilişkin vaka haritasına göre, üç büyük şehirdeki vaka sayıları ikiye katlandı. Günlük vaka sayıları henüz 50 binin altına düşmedi. Salgın ile mücadelede gelinen aşama ele alınacak.


DİPLOMASİDEKİ GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK
Terörle mücadelede son durum kabine toplantısında ele alınacak. Kabine toplantısında diplomasideki gelişmeler de değerlendirilecek.


Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri, ilişkilerin normalleşmesi için ilk görüşmeyi geçen hafta Moskova'da yaptı.

Bu görüşmenin sonuçları ve bundan sonraki süreç kabinede ele alınacak.

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