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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024, 01:31 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024, 01:37

İZLE I Survivor'da son düelloda elenen isim belli oldu!

Survivor All Star 2024, 9 Haziran Pazar günü yayınlanan bölümüyle izleyicilere yine unutulmaz anlar yaşattı. Her bölümde olduğu gibi, bu bölümde de nefesler tutuldu. Zorlu düellonun adayları Nefise, Atakan, Seda ve Yunus Emre oldu. Dörtlünün kıyasıya rekabet gösterdiği yarışta şok eleme yaşandı. Peki Survivor'da kim elendi? İşte 9 Haziran Pazar Survivor bölümünden detaylar…

Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.

SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ;

Seda - Atakan eşleşmesinin kazananı 4-0 ile geride olan Seda'nın 5-4 kazanmasıyla sonuç buldu ve kazanan Seda oldu.
Yunus Emre - Nefise eşleşmesinin kazananı ise 5-0'lık skorla Nefise oldu.



SURVİVOR'DA FİNAL EŞLEŞMESİ!

Survivor final turunda Atakan ve Yunus Emre eşleşti. Eşleşme sonucunda 5-3'lik skorla kazanan isim Atakan oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da gerçekleşen son düelloda elenen isim YUNUS EMRE oldu.

SURVIVORDA ŞOK VEDA! Finale son virajda kimse beklemiyordu! Nefise, Atakan, Seda, Yunus Emre dörtlüsünde elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı
SURVIVOR'DA ŞOK VEDA! Finale son virajda kimse beklemiyordu! Nefise, Atakan, Seda, Yunus Emre dörtlüsünde elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı

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