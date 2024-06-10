İZLE I Survivor'da son düelloda elenen isim belli oldu!

Survivor All Star 2024'te rekabet her geçen gün artarken, yarışmacılar finale kalmak için tüm güçleriyle mücadele ediyorlar.

SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ;

Seda - Atakan eşleşmesinin kazananı 4-0 ile geride olan Seda'nın 5-4 kazanmasıyla sonuç buldu ve kazanan Seda oldu.

Yunus Emre - Nefise eşleşmesinin kazananı ise 5-0'lık skorla Nefise oldu.





SURVİVOR'DA FİNAL EŞLEŞMESİ!

Survivor final turunda Atakan ve Yunus Emre eşleşti. Eşleşme sonucunda 5-3'lik skorla kazanan isim Atakan oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da gerçekleşen son düelloda elenen isim YUNUS EMRE oldu.