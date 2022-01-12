Futbolcu Ahmet Çalık'ın vefat ettiği kaza nasıl meydana geldi? Ahmet Çalık 'Su yastığı' kurbanı mı?

Dünya futbolu yasta! Sadece Türkiye değil dünya Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da, bugün geçirdiği kazada yaşamını yitiren Ahmet Yılmaz Çalık'ın üzüntüsünü yaşanıyor. Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Ahmet Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçtan fırladığı öğrenildi. Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kaza nasıl oldu? Futbolcu Ahmet Çalık 'Su yastığı' kurbanı mı? A Haber muhabiri kaza yerinden detayları paylaştı.