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Evlat acısı... İzzet Altınmeşe'den oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin vefatına dair ilk açıklama: 'Allah verdi Allah aldı'

Evlat acısı... İzzet Altınmeşe'den oğlu Ali Murat Altınmeşe'nin vefatına dair ilk açıklama: 'Allah verdi Allah aldı'
20.12.2021 12:50 - Son Güncelleme: 20.12.2021 12:52

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Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu 2 oğlundan biri olan Ali Murat Altınmeşe Mersin'de kaldığı evin 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Ünlü türkücünün evlat acısı sanat camiasını yasa boğdu. Yaşanan elim olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Altınmeşe ailesinin yakını Selahattin Alpay tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. Alpay; açıklamasında İzzet Altınmeşe'nin vefata dair 'Allah verdi Allah aldı' dediğini ve Ali Murat'ın psikolojik problemler yaşadığını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan ailenin yakın dostu sanatçı Selahattin Alpay, Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili, "Kolumuz kanadımız kırıldı. İnançlı bir çocuktu nasıl oldu hâlâ şoktayız. Şu an Mersin'deler yarın İstanbul'da defnedeceğiz. Allah ana ve babaları evlat acısıyla imtihan etmesin. Kendimi onun yarı babası olarak kabul ediyorum çünkü elimde büyüdü" dedi.

Ali Murat Altunmeşe'nin vefatıyla ilgili acı bir detayı da paylaşan sanatçı sözlerine şöyle devam etti: "İzzet Altınmeşe 1 ay önce Mersin'e gitti. Ali Murat da onları özlediği için 3-4 gün önce Mersin'e onların yanına gitmiş. Olay dayısının evinde oldu. Başı mı döndü tansiyonu mu çıktı bilmiyoruz. Kesin netice bugün sonuçlanır. Ali Murat'ın biraz hasta olduğunu biliyordum. İzzet Altınmeşe de 'Allah verdi Allah aldı' dedi. Biraz psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum." dedi.

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