Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu 2 oğlundan biri olan Ali Murat Altınmeşe Mersin'de kaldığı evin 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Ünlü türkücünün evlat acısı sanat camiasını yasa boğdu. Yaşanan elim olaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Altınmeşe ailesinin yakını Selahattin Alpay tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. Alpay; açıklamasında İzzet Altınmeşe'nin vefata dair 'Allah verdi Allah aldı' dediğini ve Ali Murat'ın psikolojik problemler yaşadığını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...