Esra Can’ı canevinden vuran aşkı canlı yayına geldi!

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can, aşık olduğu Hasan Bakır tarafından 3 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Esra Can, karşı tarafın evlenmek istediğini söylediğini sürekli kendisine olan aşkını itiraf ettiğini ona kandığını anlattı. Programın bugünkü bölümünde Hasan Bakır stüdyoya avukatı dahil olmak üzere 6 kişi ile birlikte geldi. Bakır'ın avukatının olayla ilgili gizlilik kararı aldıracağını öğrenen Müge Anlı çok sinirlendi. Anlı, Narin hakkında da konuştu. O anlarda stüdyoda alkış tufanı koptu.