2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı.

Dünya futbolunun en büyüğü belli oldu. Arjantin ile Fransa Lusail Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetti.





Dünya Kupası'nda ikişer şampiyonlukları bulunan Fransa ile Arjantin, üçüncü şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 88 bin 966 kişi izledi.





Arjantin karşılaşmanın ilk yarısında, 23. dakikada Messi ve 36. dakikada Di Maria ile 2-0 öne geçti. Fransa ise mücadelenin ikinci yarısında 80. ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Dev mücadelenin 90 dakikası 2-2 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

UZATMA BÖLÜMÜNDE KARŞILIKLI GOLLER

Uzatma dakikalarının ilk bölümü dengede geçti. 105+1. dakikada Arjantin net bir fırsatı kullanamadı. Savunma arkasına iyi kaçan Lautaro Martinez, ceza sahasında sol çaprazdan vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

109. dakikada Arjantin bir kez daha öne geçti. Arjantin paslarla Fransa ceza sahasına girdi, Lautaro Martinez sağ çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Lloris'ten seken topa Messi yakın mesafeden vurdu, gol çizgisini geçen topa Kounde uzaklaştırdı ancak hakem gol kararını verdi: 3-2.





116. dakikada Fransa bir penaltı daha kazandı. Mbappe'nin şutunda, Montiel ceza sahasında elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltı kararını verdi. 118. dakikada penaltıyı kullanan Mbappe, kaleci ve topu ayrı köşelere yolladı: 3-3.

Uzatmanın son bölümü de büyük heyecana sahne oldu Kolo Muani, karşı karşıya pozisyonda şutunu attı, kaleci Martinez ayaklarıyla golü önledi. Ardından Arjantin'de Lautaro Martinez müsait bir kafa vuruşunda meşin yuvarlağı auta yolladı.





PENALTILARDA KAZANAN ARJANTİN

Arjantin'de Messi, Dybala, Paredes ve Montiel ile penaltı atışlarını gole çevirdi ve Güney Amerika ekibi Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Fransa'da Coman ve Tchouameni penaltı atışından yararlanamadı. Mbappe ve Kolo Muani'nin penaltı atışlarındaki golleri ise Fransa'ya yetmedi.

Karşılaşmayı penaltılarla kazanan Arjantin oldu. Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin 36 yıllık özlemine son verdi.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Arjantin'i tebrik etti.



Erdoğan, "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.



TURNUVADA 4. RANDEVU

Arjantin ve Fransa, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. 1930 ve 1978'deki grup maçlarını Arjantin, 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazanırken, Rusya 2018'deki son 16 turu mücadelesinde ise Fransa sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.





ARJANTİN ÜÇÜNCÜ YILDIZI ARMASINA EKLEDİ

Dünya Kupası tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, son şampiyon Fransa'yı Katar'da yenerek armasına üçüncü yıldızı ekledi.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.





MESSİ KARİYERİNDEKİ TEK EKSİK KUPAYI KAZANDI

Kulüp kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Barcelona ve Paris Saint-Germain ile kazanmadığı kupa kalmayan 35 yaşındaki Messi'nin, final oynadığı halde şampiyon olamadığı tek turnuva olan Dünya Kupası'nı da kariyerine ekledi.

Arjantinli futbolcu, kulüp kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası'nda şu ana kadar 36 kupa kazandı.

Arjantin Milli Takımı'yla Kupa Amerika'da 2007, 2015 ve 2016'da final oynayan ama kaybeden Messi, geçen yıl finalde Brezilya karşısında kupa sevinci yaşadı. Messi, Arjantin ile Brezilya 2014'te final gördü ancak Almanya, Götze'nin 113. dakikada attığı golle şampiyon olmuştu.





TURNUVANIN EN DEĞERLİ OYUNCUSU MESSİ

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.

Turnuvada 2'si finalde olmak üzere 7 kez fileleri havalandırarak Arjantin'in elde ettiği şampiyonlukta başrolü üstlenen Messi, MVP ödülünün sahibi oldu.

Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı Ödülü'nü Kylian Mbappe (Fransa), En İyi Genç Oyuncu Ödülü'nü Enzo Fernandez (Arjantin) ve En İyi Kaleci Ödülü'nü Emiliano Martinez (Arjantin) elde etti.

FIFA Fair Play ödülü ise İngiltere'ye verildi.

Stat: Lusail

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina (Dk. 91 Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dk. 120+1 Dybala), De Paul (Dk. 102 Paredes), Fernandez, Di Maria (Dk. 64 Acuna), Mac Allister (Dk. 116 Pezzella), Messi, Alvarez (Dk. 102 Lautaro Martinez)

Fransa: Lloris, Kounde (Dk. 120+1 Disasi), Varane (Dk. 113 Konate), Upamecano, Theo Hernandez (Dk. 71 Camavinga), Tchouameni, Rabiot (Dk. 96 Fofana), Dembele (Dk. 41 Kolo Muani), Griezmann (Dk. 71 Coman), Mbappe, Giroud (Dk. 41 Thuram)

Goller: Dk. 23 (Penaltıdan) ve 109 Messi, Dk. 36 Di Maria (Arjantin), Dk. 80 (Penaltıdan), Dk. 81 ve Dk. 118 (Penaltıdan) Mbappe (Fransa)

Sarı kartlar: Dk. 45+7 Fernandez, Dk. 90+8 Acuna, Dk. 114 Paredes, Dk. 116 Montiel (Arjantin), Dk. 55 Rabiot, Dk. 87 Thuram, Dk. 90+5 (Yedek kulübesinde) (Fransa)