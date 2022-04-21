RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Bebeğini evlatlık vermişti! Gerçeği Esra Erol'da öğrendi

Bebeğini evlatlık vermişti! Gerçeği Esra Erol'da öğrendi

Bebeğini evlatlık vermişti! Gerçeği Esra Erol'da öğrendi
21.04.2022 19:22

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 05:34
Bursa'daki patlama ile Pençe...
Televizyon 01:17
Hedef cezaevi personeli!...
Televizyon 00:41
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon
Derya Cihan'a pahalıya...
Televizyon 00:41
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 01:03
Vahşice katledilen Münevver'in...
Televizyon 00:26
Pandemi hastanesi işgalcilerin...
Televizyon 00:41
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon 00:41
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Televizyon
Müge Anlı'nın aradığı 13...
Televizyon 03:26
Metin - Necla Büyükşen çifti...
Televizyon 06:06
Öldürüldüğü ortaya çıkan...

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına geçtiğimiz günlerde başvuran Sevim Yener, eşi Kadir Yener’in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevinde olduğunu belirterek başından geçenlerini anlattı. Eşinin cezaevine girmesinin ardından kayınvalidesinin kendisini soka attığını dile getiren Sevim Hanım, “Kadir’in cezaevine girdiği gün oğlum vefat etti. 4 yaşındaki kızım kayınvalidemde bana göstermiyor. Sokağa atıldığımda hamileydim, çocuğumu evlatlık verdim” dedi. Sevim Hanım’ın evlatlık verdiği bebeğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haberi alınca sinirlerine hakim olamayan Sevim Hanım, büyük şok yaşadı. İşte detaylar...

Televizyon Videoları

Bebeğini yasa dışı yollarla evlatlık veren Sevim Hanım, bugünkü canlı yayında büyük şok yaşadı. Esra Erol, Sevim'in çocuğunu evlatlık verdiği ailenin, bebeği Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim ettiğini açıkladı.

SON DAKİKA