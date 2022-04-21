Bebeğini evlatlık vermişti! Gerçeği Esra Erol'da öğrendi

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına geçtiğimiz günlerde başvuran Sevim Yener, eşi Kadir Yener’in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle cezaevinde olduğunu belirterek başından geçenlerini anlattı. Eşinin cezaevine girmesinin ardından kayınvalidesinin kendisini soka attığını dile getiren Sevim Hanım, “Kadir’in cezaevine girdiği gün oğlum vefat etti. 4 yaşındaki kızım kayınvalidemde bana göstermiyor. Sokağa atıldığımda hamileydim, çocuğumu evlatlık verdim” dedi. Sevim Hanım’ın evlatlık verdiği bebeğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haberi alınca sinirlerine hakim olamayan Sevim Hanım, büyük şok yaşadı. İşte detaylar...