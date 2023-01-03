Başkan Erdoğan revize etti! Memur ve emekli maaşlarında artış oranı değişti! ''Yüzde 16,48 değil, %25!''

Başkan Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Enflasyon, Aralık 2022'de yıllık bazda yüzde 64,27 olurken, bu rakam son 9 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Memur-Sen konfederasyonlarının değerli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözleşmeliye kadro şöleni programı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında kamu görevlilerimizin tamamının miladi yılını tebrik ediyor, hayırlı, huzurlu bir yıl diliyorum.

Dünyanın her ülkesinde ürün satan, bölgesinin üretim üssü olarak görünen bir ülke konumuna geldik. 2023 senesini ihracatta da hedef büyüttüğümüz bir sıçrama tahtası yapmak istiyoruz. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18, bir önceki Aralık ayına göre yüzde 64,52 olarak açıklandı. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini göreceğiz. Enflasyon oranlarının belli olması Memur ve Emekli maaşlarının da şekillenmesi anlamına geliyor. Memur maaşlarında yüzde 87 oranında artış yapmıştık. Ayrıca ek gösterge gibi pek çok adımla kamu çalışanlarımıza ilave imkanlar sağlamıştık. Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlilerin maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm emeklillerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum.

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak. Yurtdışında eğitim, Yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

Milletimize karşı sorumluluklarımızı söylememiz gerekiyor. Hangi makamda olursak olalım vazifemiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin de mesuliyetlerini yerine getirirken meseleye buradan bakması önemlidir. Hizmet birimlerimizin daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. Rabbim emeklerini zayi eylemesin. Sözleşmelilerin kadroya geçiş sürecinde yoğun çaba harcayan Bakanlığımız ile Memur-Sen yönetimini ayrıca tebrik ediyorum.

Millet iradesine vesayetin gölgesinin düştüğü toplumlarda sendikalar geri plana itilmekten kendilerini kurtaramaz. Sendikaların gücünü belirleyen bir diğer unsursa toplumla aynı hissiyatı paylaşmasıdır. Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman da bilinçsiz bir şekilde siyaseti ve toplumu dizayn etmenin amacı olarak kullanılmışlardır. Bu acı hakikate defalarca şahitlik ettik. Bu ülkede farklı toplum kesimlerimiz arasında kavganın, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Kimi sendikaların piyon olarak kullanıldığını hatta el altından desteklendiğini gördük.

Büyükşehir belediyelerinde kapının önüne konan işçilerimiz yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecekler.

- En düşük memur maaşı 11.381 TL

- En düşük memur emeklisi 7.598

- En düşük esnaf emeklisi 5.245 TL