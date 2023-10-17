Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve ekibi üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 17 EKİM 2023 SALI Müge Anlı bugünkü programı canlı izle ekranı ve Youtube full bölüm tek parça izleme linki...

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