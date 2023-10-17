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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023, 10:11 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 11:03

ATV CANLI YAYIN 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️‍♀ ( 17 EKİM 2023 )

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı toplumda oluşan yaralara merhem olmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler canlı yayında aydınlatılıyor, kayıplar bulunuyor, olaylar aydınlatılıp toplumsal yarar sağlayan projeler geliştiriliyor. İşte 17 EKİM 2023 SALI ATV CANLI YAYIN 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️‍♀ ekranı ve Youtube full bölüm tek parça izleme linki...

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve ekibi üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 17 EKİM 2023 SALI Müge Anlı bugünkü programı canlı izle ekranı ve Youtube full bölüm tek parça izleme linki...

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT BUGÜNKÜ PROGRAM FULL BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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