Türkiye'nin en çok izlenen sabah programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', 6 Mart 2024 Çarşamba günü yine ATV'de canlı yayında izleyicilerle buluştu. Müge Anlı'nın özgün araştırmaları ve çözüme katkı sağlayan yaklaşımlarıyla dolu program, bugün de izleyicileri ekrana kilitledi. Canlı yayını izlemek isteyenler aşağıdaki ATV Canlı TV üzerinden Müge Anlı programına canlı erişebilirler. Programın tamamını ya da kaçırdığınız bölümleri YouTube üzerinden tek parça halinde izlemek isteyenler ise Müge Anlı'nın YouTube kanalını ziyaret edebilir. Detaylar ve daha fazlası için işte detaylar...

ATV CANLI YAYIN - CANLI TV İZLE

ATV CANLI YAYIN