Sami Kırkuşu'nun kuzeni Engin Kırkuşu konuştu: Başında darbe izi vardı

Engin Kırkuşu, Sibel Yılmaz'ın bazı detayları duymamış olmasının imkansız olduğunu savunuyor. Ayrıca Sami'nin kafasında darbe izi, yüzünde ise tırmalama izleri bulunduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Sami, Lara'ya falezlere gidecek bir insan değil.



İddialara göre Sami Kırkuşu, ölümünden kısa süre önce kuzeni Engin Kırkuşu'ndan borç para istemişti. Tüm bu şüpheli detayları bir araya getiren Engin Kırkuşu, kuzeni Sami'nin cinayete kurban gittiğini öne sürüyor.