Sami Kırkuşu'nun kuzeni Engin Kırkuşu konuştu: Başında darbe izi vardı
Sami Kırkuşu’nun şüpheli ölümüyle ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken Sibel Yılmaz, olay gecesine dair bazı gerçekleri Müge Anlı’ya itiraf etmişti. Ancak Sami Kırkuşu’nun kuzeni Engin Kırkuşu, Sibel Yılmaz’ın anlattıklarının doğru olduğuna inanmıyor. Engin Kırkuşu, “Ölümünden iki gün önce Sami ile konuştuk çok mutluydu” diyerek kuşkularını dile getirdi.
Engin Kırkuşu, Sibel Yılmaz'ın bazı detayları duymamış olmasının imkansız olduğunu savunuyor. Ayrıca Sami'nin kafasında darbe izi, yüzünde ise tırmalama izleri bulunduğunu iddia ederek şunları söyledi: "Sami, Lara'ya falezlere gidecek bir insan değil.
İddialara göre Sami Kırkuşu, ölümünden kısa süre önce kuzeni Engin Kırkuşu'ndan borç para istemişti. Tüm bu şüpheli detayları bir araya getiren Engin Kırkuşu, kuzeni Sami'nin cinayete kurban gittiğini öne sürüyor.