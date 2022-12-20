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A SPOR CANLI YAYIN İZLE: Ankaragücü Tuzlaspor maçı Naklen izle!

A SPOR CANLI YAYIN İZLE: Ankaragücü Tuzlaspor maçı Naklen izle!
20.12.2022 13:20

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Ankaragücü, Tuzlaspor ile kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan dönüşümlü yayında naklen ekranlara gelen maçlarını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Televizyon Videoları

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Kasımpaşa, Ümraniyespor ile, Ankaragücü, Tuzlaspor ile kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan dönüşümlü yayında naklen ekranlara gelen maçlarını haberimizden izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

KASIMPAŞA - ÜMRANİYESPOR, ANKARAGÜCÜ - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Her iki maç da, 20 Aralık Salı günü saat 13:00'te başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
KASIMPAŞA - Ertuğrul, Donk, Hadergjonaj, Graovac, Celina, Mickaël Tırpan, Petretta, Ahmet, Hajradinović, Fall, Stéphane Bahoken
ÜMRANİYESPOR - Serkan, Mustafa, Lenjani, Allyson, Oğuz, Kartal, Antonio Mršić, Metehan, Gheorghe, Onur, Adel Bettaieb

ANKARAGÜCÜ - Bahadır, Marlon, Atakan, Diack, Oğuz, Sinan, Chatzigiovanis, Ghayas, Pêpê, Jesé, Macheda
TULZASPOR - Angeler, Rotman, Sadi, Mustafa, İbrahim, Emirhan, Kévin Mata, Bilal, Cissé, Kone, Adeniyi

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