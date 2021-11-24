24 Kasım vaka ve vefat tablosu açıklandı! İşte koronavirüste son tablo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 364 bin 351 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 592 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi.

"MÜCADELE KESİN OLMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı." ifadelerini kullandı.

23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU



22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU





21 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU







20 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

19 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

17 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

16 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU