▶️ Gaddar 4. bölüm fragmanı izle!

Cuma akşamları ekrana gelen yeni ve iddialı yapım Gaddar bu akşam 3. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın başrolünde yer aldığı dizide bu hafta Enver hem ortağını öldüren hem de ustaca ortadan kaybolmayı başaran Dağhan'ın peşine düştü. Ancak peşinde olduğu bu adamın, sevgilisinin abisi olduğundan henüz habersizdi. Dağdan, kız kardeşini görecek mi? Aydan ve Dağhan arasında neler yaşanacak? Gaddar 4. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte Gaddar 4. bölümü fragmanı...