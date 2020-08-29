Dünyaca ünlü iş insanı Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk bir kez daha gündemimizde. Bu kez gündemimize gelmesinin nedeniyse çılgın bir proje. Aslında bilim kurgu filmlerinde hayata geçirilecek bir proje. Mikroçiple beyin kontrolü sağlayacak bir teknolojinin tanıtımını yaptı. Teknoloji editörü Hakkı Alkan, Musk’ın Neuralink projesini değerlendirdi. Alkan, "Çılgın adam şimdi dediki, 'beyne yerleştireceğim bir çiple beraber artık beynin neler hissettiğini dijital olarak anlayabileceğim. Bunu okuma ve yazma olarak gerçekleştirebileceğim.' Şöyle, hayvanın beynine yerleştirdiği bir çiple beraber hayvanın koklama ve tat alma duyusunu anlık olarak izledik sinyallerle. Sonrasında da tabi buna bir yazma imkanı var. Hayvana bir şey hissetirme imkanı. Şimdi bu belirli onaylardan geçmesi lazım. Amerika tarafından FDA’dan onay alması lazım. FDA’da ‘çılgın bir iş yapıyorsunuz çalışın bakalım’ diye bir onay almışlar. Bu iş o kadar hızlı büyüyecek ki… Elektronik sistemler için yüzde yüz güvenli bir sistem yok. Geçtiğimiz aylarda işletim üreticisi Intel’in güvenlik açığını gördüğümüzde şok olduk. Şimdi beyne yerleştirilecek olan bu çipe, bundan dolayı karşı çıkanlara hak veriyoruz. Yüzde yüz güvenli değil. Tamam hadi bilgisayarda en fazla bize ne kadar zarar verebilir. Paramız çalınabilir, diplomamız zarar görebilir gibi şeyler. Ama şimdi beyne yerleştirdiğimiz çipte hayatımız söz konusu. Hak vermemek elde değil. Göreceğiz." yorumunda bulundu.
Elon Musk'ın çılgın projesi Neuralink'in güvenlik riski var mı? Teknoloji editörü Hakkı Alkan değerlendirdi...
29.08.2020 18:15
- Elon Musk'ın çılgın projesi Neuralink'in güvenlik riski var mı? Teknoloji editörü Hakkı Alkan değerlendirdi...
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