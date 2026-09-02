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Trabzonspor Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile prensipte anlaştı
Trabzonspor Midtjylland forması giyen Franculino Dju ile prensipte anlaştı
Giriş Tarihi: 02 Eylül 2026 21:53
Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 22:11
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Midtjylland forması giyen hücum oyuncusu Franculino Dju transferinde mutlu sona ulaştı.
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