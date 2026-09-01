ŞİÖ Zirvesi'nde tarihi kare: Liderler aile fotoğrafında

Başkan Erdoğan Şanghay Zirvesi için Bişkek'te

FETÖ'nün 'Signal' ağının çökertildiği o görüntüler ortaya çıktı

Arif Kocabıyık Kapıkule'de yakalanıp adliyeye getirildi: Nereye kaçacaktınız? Sorusuna "Anamur" yanıtı!