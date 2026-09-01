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ŞİÖ Zirvesi'nde tarihi kare: Liderler aile fotoğrafında

ŞİÖ Zirvesi'nde tarihi kare: Liderler aile fotoğrafında

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Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda üye ülkelerin liderleri dev zirve öncesi aile fotoğrafı için yan yana geldi.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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