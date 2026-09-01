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Fenerbahçe'de Talisca depremi: Cihan Kamer vedayı duyurdu
Fenerbahçe'de Talisca depremi: Cihan Kamer vedayı duyurdu
Giriş Tarihi: 01 Eylül 2026 12:09
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Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Anderson Talisca'nın ayrılığını duyurdu.
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