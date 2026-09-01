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Fenerbahçe'de Talisca depremi: Cihan Kamer vedayı duyurdu

Fenerbahçe'de Talisca depremi: Cihan Kamer vedayı duyurdu

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Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Anderson Talisca'nın ayrılığını duyurdu.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Spor

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